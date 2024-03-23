У деяких випадках поліція має право зупинити громадянина, перевірити його дані у базі "АРМОР" та повідомити про те, що він фігурує як порушник закону про мобілізацію.

Мобілізація в Україні продовжується. Іноді правоохоронці зупиняють військовозобов'язаних чоловіків, мотивуючи це тим, що вони, як вважається, фігурують у базі даних "АРМОР" як ухилянці від призову. Однак чи є це законною в рамках мобілізації підставою для примусової доставки громадянина до територіальних центрів комплектування? Про це розповів адвокат Роман Сімутін у You Tube.

Згідно з висновком юриста, у певних випадках поліція має право зупинити громадянина, перевірити його дані у базі "АРМОР" і повідомити про те, що він фігурує як порушник законодавства щодо мобілізації. За таких обставин правоохоронці можуть затримати особу та доставити до територіального центру комплектування. Проте важливо відзначити, що жодного разу в такому випадку громадянинові не була вручена повістка до мобілізації.

Щодо доказів порушення законодавства щодо мобілізації, правоохоронці нерідко посилаються на те, що громадянин коли-небудь не з'являвся до територіального центру комплектування, тому вважається ухилянцем і підлягає затриманню.

"Доказом можуть бути тільки фактичні дані, на підставі яких вас можна у чомусь звинуватити та затримати. Тобто матеріальний носій, наприклад, корінець повістки, пояснення свідків, відеозапис вручення повістки чи відмови", - зауважує адвокат Сімутін.

Важливо підкреслити, що інформація в планшеті, яка відображає лише те, що туди її внесли за зверненням начальника територіального центру комплектування, без підтверджуючих фактів порушень, не може бути прийнята як доказ.

У випадку, коли правоохоронці намагаються затримати громадянина, рекомендується вимагати пред’явлення доказів. Якщо ж такі докази відсутні, то немає підстав для затримання.

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