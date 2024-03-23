В некоторых случаях полиция имеет право остановить гражданина, проверить его данные в базе "АРМОР" и сообщить о том, что он фигурирует как нарушитель закона о мобилизации.

Мобилизация в Украине продолжается. Иногда стражи порядка останавливают военнообязанных мужчин, мотивируя это тем, что они, как считается, фигурируют в базе данных "АРМОР" как уклоняющиеся от призыва. Однако законно ли это в рамках мобилизации основанием для принудительной доставки гражданина в территориальные центры комплектования? Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в You Tube.

Согласно заключению юриста, в некоторых случаях полиция имеет право остановить гражданина, проверить его данные в базе "АРМОР" и сообщить о том, что он фигурирует как нарушитель законодательства по мобилизации. В случае правоохранители могут задержать личность и доставить в территориальный центр комплектования. Однако важно отметить, что ни разу в таком случае гражданину не была вручена повестка к мобилизации.

Что касается доказательств нарушения законодательства о мобилизации, правоохранители нередко ссылаются на то, что гражданин когда-либо не являлся в территориальный центр комплектования, поэтому считается уклоном и подлежит задержанию.

"Доказательством могут быть только фактические данные, на основании которых вас можно в чем-то обвинить и задержать. То есть материальный носитель, например, корешок повестки, объяснение свидетелей, видеозапись вручения повестки или отказа", - отмечает адвокат Симутин.

Важно подчеркнуть, что информация в планшете, отражающая только то, что туда ее внесли по обращению начальника территориального центра комплектования, без подтверждающих фактов нарушений, не может быть принята как доказательство.

В случае, когда стражи порядка пытаются задержать гражданина, рекомендуется требовать предъявления доказательств. Если же такие доказательства отсутствуют, нет оснований для задержания.

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