Різноманітні штрафи існують в Україні. Найбільше вони стосуються українських водіїв. Варто знати, що їх штрафують навіть за брудне авто. Згідно зі статтею 121-3 – "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів", водій не має права керувати забрудненим авто з забрудненими номерами чи склом.

Навіть у складних погодних умовах водії мають забезпечувати чистоту певних елементів свого автомобіля, зокрема лобового скла для забезпечення хорошої видимості та номерних знаків. Відповідно до статті 121-3, яка стосується порушень пов’язаних із використанням номерних знаків транспортних засобів, водії не повинні керувати автомобілями, на яких номери не читаються через забруднення.

Патрульні поліцейські мають право накладати штрафи на водіїв, номерні знаки яких неможливо ідентифікувати з відстані 20 метрів, особливо якщо не видно хоча б одного символу на номері.

Часто патрульні можуть обмежитися лише попередженням, але за перше подібне порушення передбачено штраф у розмірі 1190 гривень. У разі повторного порушення протягом року, водій ризикує отримати штраф у подвійному розмірі. Крім фінансових санкцій, можливе і призначення від 30 до 40 годин громадських робіт.

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