Различные штрафы существуют в Украине. Больше всего они касаются украинских водителей. Следует знать, что их штрафуют даже за грязный автомобиль. Согласно статье 121-3 – "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств", водитель не имеет права управлять загрязненным автомобилем с загрязненными номерами или стеклом.

Даже в сложных погодных условиях водители должны обеспечивать чистоту определенных элементов своего автомобиля, в частности, лобового стекла для обеспечения хорошей видимости и номерных знаков. Согласно статье 121-3, касающейся нарушений, связанных с использованием номерных знаков транспортных средств, водители не должны управлять автомобилями, на которых номера не читаются из-за загрязнения.

Патрульные полицейские имеют право налагать штрафы на водителей, номерные знаки которых невозможно идентифицировать с расстояния 20 метров, особенно если не виден хотя бы один символ на номере.

Часто патрульные могут ограничиться только предупреждением, но за первое подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 1190 гривен. В случае повторного нарушения в течение года водитель рискует получить штраф в двойном размере. Помимо финансовых санкций возможно и назначение от 30 до 40 часов общественных работ.

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