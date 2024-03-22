"Ощадбанк" - один з найбільших банків. Його послугами частіше користуються пенсіонери та одержувачі субсидій, які отримують державні виплати на банківські картки "Ощадбанк". В "Ощадбанку" зробили заяву для власників карток. Стало відомо, що потрібно знати користувачам.

Від початку війни безліч людей змінили місце проживання, а термін дії їхніх банківських карток зійшов. Банк "Ощадбанк" кілька разів робив заяву, щодо автоматичного продовження дії таких карточок. У 2024 році подібна заява вкотре пролунала.

"Ощадбанк вкотре продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО, цього разу - до 30 вересня 2024 року. Йдеться про картки, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року", - сказано в повідомлені "Ощадбанк".

Деякі користувачі за допомогою мобільних додатків вже замовляли перевипуск карток. В такому випадку їх потрібно забрати у працюючому відділенні банку. Всі інші й надалі можуть здійснювати звичні для себе операції користуючись "протермінованим" пластиком.

Єдиним обмеженням є онлайн-оплати, які можуть викликати труднощі. Проте, клієнти мають можливість оформити нову електронну картку через додаток банку, яка буде повністю придатною для інтернет-покупок.

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