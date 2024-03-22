"Ощадбанк" – один из крупнейших банков. Его услугами чаще пользуются пенсионеры и получатели субсидий, получающие государственные выплаты на банковские карты "Ощадбанк". В "Сбербанке" сделали заявление для держателей карт. Стало известно, что необходимо знать владельцам карт.

С начала войны множество людей сменили место жительства, а срок действия их банковских карточек истек. Банк "Ощадбанк" несколько раз делал заявление относительно автоматического продолжения действия таких карточек. В 2024 году подобное заявление в очередной раз прозвучало.

"Ощадбанк в очередной раз продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для ВПЛ, на этот раз - до 30 сентября 2024 года. Речь идет о карточках, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", - говорится в сообщении "Ощадбанка".

Некоторые пользователи с помощью мобильных приложений уже заказывали перевыпуск карт. В таком случае их следует забрать в работающем отделении банка. Все остальные и дальше могут совершать привычные для себя операции пользуясь "просроченным" пластиком.

Единственным ограничением являются онлайн-оплаты, которые могут вызвать трудности. Тем не менее, клиенты могут оформить новую электронную карточку через приложение банка, которая будет полностью пригодна для интернет-покупок.

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