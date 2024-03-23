У разі користування послугою інкасо в ПриватБанку клієнт оплачує комісію у розмірі 10%, в інших банках ціна відрізняється.

В НБУ розповіли, які долари у українців приймуть з комісією і куди їх здати. Так, українські банки розпочали приймати пошкоджені доларові банкноти з наметою їх подальшого обміну через послугу інкасо. Долари з забрудненнями, надривами та порізами можуть прийняти лише з уплатою інкасо. Про це йдеться в роз'ясненні НБУ.

Послуга інкасо дозволяє клієнтам здати валюту зі знаками забруднення, надривами або порізами в будь-яке українське банківське відділення, що здійснює операції з іноземною валютою. Такі банки передають пошкоджені банкноти до країни їх походження для обміну на придатні до обігу.

"Якщо у вас є іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи, ви можете здати їх на інкасо. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою. Банки приймають ушкоджені та зношені банкноти, передають їх до країни походження та обмінюють на придатні до обігу", – йдеться в роз'ясненні.

У разі користування послугою інкасо в ПриватБанку, клієнт оплачує комісію в розмірі 10% від суми, а також додатково сплачує за перевірку банкнот.

Такі послуги також доступні в інших українських банках, таких як Райффайзен і MTB-Bank. Послуга інкасо призначена для пошкоджених банкнот, що розірвані, мають пошкоджені елементи захисту або змінений колір паперу та зображень. Всі інші банкноти можуть бути прийняті без додаткової плати.

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