В случае пользования услугой инкассо в ПриватБанке клиент оплачивает комиссию в размере 10%, в других банках цена разнится.

В НБУ рассказали, какие доллары у украинцев примут с комиссией и куда их сдать. Так, украинские банки начали принимать поврежденные долларовые банкноты с палаткой их дальнейшего обмена через услугу инкассо. Доллары с загрязнениями, надрывами и порезами могут принять только с уплатой инкассо. Об этом говорится в разъяснении НБУ.

Услуга инкассо позволяет клиентам сдать валюту со знаками загрязнения, надрывами или порезами в любое украинское банковское отделение, совершающее сделки с иностранной валютой. Такие банки передают поврежденные банкноты в страну их происхождения для обмена на годные.

"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться в любой украинский банк, совершающий операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на применимые к обращению", – говорится в разъяснении.

В случае пользования услугой инкассо в ПриватБанке клиент оплачивает комиссию в размере 10% от суммы, а также дополнительно платит за проверку банкнот.

Такие услуги также доступны в других банках, таких как Райффайзен и MTB-Bank. Услуга инкассо предназначена для разорванных поврежденных банкнот, имеющих поврежденные элементы защиты или измененный цвет бумаги и изображений. Остальные банкноты могут быть приняты без дополнительной платы.

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