Нещодавно українці збирали на лікування та покращення умов життя Віталія згадану вище суму.

Життя захисника, екс-військового 205-го батальйону Територіальної оборони Віталія Лашевича "Грейдера", обірвалося 19 березня.

Віталій став на захист України одразу після початку повномасштабної війни.

Він брав участь в обороні Київщини, Лимана, Соледара, Бахмута та Сєвєродонецька, де отримав поранення, після чого воїн не міг підняти рук, мав проблеми з хребтом та пухлину в голові.

61-річний Віталій Лашевич пережив поранення на війні, але був змушений просити милостиню в переході, щоб мати можливість купити ліки, продукти та оплатити комунальні послуги.

Незважаючи на всі досягнення та державні нагороди, ВЛК списала військового за віком та станом здоров'я, а також вказала, що його захворювання пов'язані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини".

"Мені пропонували роботу у Фастові за 9 тисяч грн. Я їм пояснив, що в мене не працюють руки, з серцем і головою проблеми. Тобто я фізично не можу піти на роботу", - розповідав захисник.

"Світла пам'ять гарній добрій людині, захиснику, патріоту! Слава Герою!",

"Царство небесне цьому чоловіку ! Шкода воїна...... Вічна пам'ять йому",

"Низький уклін та царство небесне воїну!", - пишуть слова співчуття українці у коментарях.

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