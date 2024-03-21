Недавно украинцы собирали на лечение и улучшение условий жизни Виталия вышеупомянутую сумму.

Жизнь защитника, экс-военного 205-го батальона Территориальной обороны Виталия Лашевича "Грейдера", оборвалась 19 марта.

Виталий встал на защиту Украины сразу после начала полномасштабной войны.

Он участвовал в обороне Киевщины, Лимана, Соледара, Бахмута и Северодонецка, где получил ранения, после чего воин не мог поднять руки, имел проблемы с позвоночником и опухоль в голове.

61-летний Виталий Лашевич пережил ранения на войне, но был вынужден просить подаяние в переходе, чтобы иметь возможность купить лекарства, продукты и оплатить коммунальные услуги.

Несмотря на все достижения и государственные награды, ВЛК списала военного по возрасту и состоянию здоровья, а также указала, что его заболевания связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".

"Мне предлагали работу в Фастове за 9 тысяч грн. Я им объяснил, что у меня не работают руки, с сердцем и головой проблемы. То есть я физически не могу пойти на работу", – рассказывал защитник.

"Светлая память хорошему доброму человеку, защитнику, патриоту! Слава Герою!",

"Царство небесное этому человеку! Жаль воина...... Вечная память ему",

"Низкий поклон и царство небесное воину!", - пишут слова соболезнования украинцы в комментариях.

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