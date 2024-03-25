Зловмисник систематично брав хабарі товаром з крамниці в обмін на обіцянку звільнити від служби.

Співробітника ТЦК затримали оперативники та слідчі поліції Тернопільщини.

Як повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, користуючись службовим становищем та доступом до баз, працівник ТЦК та СП пропонував чоловікам призовного віку уникнути призову.

За гроші зловмисник обіцяв видалити з баз дані про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних громадян.

За свої "послуги" працівник ТЦК вимагав 20-40 тисяч гривень.

Для того, аби залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему.

Ухилянти оплачували у крамниці товар, який обрав зловмисник.

Зокрема йдеться про будматеріали, після чого йому передавали чек та накладну.

З доказами оплати робітник ТЦК забирав товар, чи повертав собі кошти.

Правоохоронці затримали хабарника у порядку ст. 208 КК України.

Штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

За скоєне працівнику ТЦК загрожує до 10 років за ґратами.

До слова, нещодавно у мережі спалахнув скандал через відео, де чоловіки у формі силою затримали місцевого волонтера.

Про побиття волонтера повідомила його дружина, опублікувавши відповідне відео.

За її словами, проти чоловіка застосовували силу, утримували у військкоматі, погрожували та порвали одяг, розбили окуляри й телефон.

У військкоматі відреагували та заявили, що працівники ТЦК та СП на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди.

Крім того, у Львівському ТЦК додали, що львівський волонтер "спровокував конфлікт" із працівниками РТЦК та СП під час мобілізації в Україні.

За цим фактом проводиться перевірка, будуть прийняті усі необхідні заходи.

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