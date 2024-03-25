Злоумышленник систематически брал взятки товаром из магазина в обмен на обещание освободить от службы.

Сотрудника ТЦК задержали оперативники и следователи полиции Тернопольщины.

Как сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, пользуясь служебным положением и доступом к базам, работник ТЦК и СП предлагал мужчинам призывного возраста избежать призыва.

За деньги злоумышленник обещал удалить из баз данные о факте вручения повестки и не прибытии в военкомат военнообязанных граждан.

За свои "услуги" работник ТЦК потребовал 20-40 тысяч гривен.

Для того чтобы оставаться незамеченным, взяточник придумал собственную коррупционную схему.

Уклоняющие оплачивали в магазине товар, который избрал злоумышленник.

В частности, речь идет о стройматериалах, после чего ему передавали чек и накладную.

С доказательствами оплаты рабочий ТЦК забирал товар или возвращал себе денежные средства.

Правоохранители задержали взяточника в порядке ст. 208 УК Украины.

Штаб-сержант объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

За совершенное работнику ТЦК грозит до 10 лет за решеткой.

К слову, недавно в сети разразился скандал из-за видео, где мужчины в форме силой задержали местного волонтера.

Об избиении волонтера сообщила его жена, опубликовав соответствующее видео.

По ее словам, против мужчины применяли силу, содержали в военкомате, угрожали и порвали одежду, разбили очки и телефон.

В военкомате отреагировали и заявили, что работники ТЦК и СП на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды.

Кроме того, во Львовском ТЦК добавили, что львовский волонтер "спровоцировал конфликт" с работниками РТЦК и СП во время мобилизации в Украине.

По этому факту проводится проверка, будут ли приняты все необходимые меры.

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Когда закончится мобилизация в Украине: названа дата .