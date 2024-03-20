Польський водій обіцяв довести дівчину в готель за 20 злотих, але коли дізнався, що вона з України – став вимагати 300 злотих.

Крім того, як повідомила Христина, поляк погрожував і обзивав її.

"...Він починає агресувати і кричати на мене, обзивати к*рвою і різними польськими матами… Я почала казати, що викличу поліцію... Та раптом, я розумію, що не можу відкрити двері, я зачинена в машині!. Я починаю з усіх сил стукати у вікно і просити про допомогу перехожих... Люди бачать та не реагують", - повідомила дівчина.

Українка злякалася та почала стала запевняти польського таксиста, що заплатить 300 злотих, тільки перерахувавши на картку, бо не має таку суму готівкою.

У Варшаві новий скандал

Але таксист вже не погоджувався та вимагав готівку.

"Ми доїхали до готелю, зупинилися. Водій по-хамськи викинув мене і мої речі з машини", – заявила Христина.

У Варшаві новий скандал

У готелі українка зателефонувала до поліції, проте виявилося, що польські правоохоронці на такі виклики не приїжджають, тому потрібно самостійно їхати у відділок.

Але, за словами дівчина, гарантії, що заяву приймуть - немає.

У результаті дівчина не поїхала у відділок польської поліції, через страх, зо знову сяде у авто подібного таксиста.

У коментарях користувачі мережі поділилися схожими історіями:

"старезна бородата схема... І досі на неї купляються? До речі, 300 злотих, ще мало. У мене знайома в 2019 за 700 проїхалась із Заходньої до хостела І так, національність тут ні до чого",

"У нас таке була вчора і якраз на вокзалі, тільки заплатили ми 140 € і якби не погодилися, то він збирався викликати поліцію, т.к. це приватна контора, вони могли брати стільки, скільки захочуть",

"Рік тому викликала таксі у Варшаві, бачу польське імʼя - відмінила...",

"Ой я потрапила на цього таксиста , або на схожого , в аєропорту він схватив мою валізу і почав мене вести в машину прямо біг з тою валізою що я за ним не встигала, мені це здалося дивно я щось відчула зупинила його забрала валізу і сказала що поїду на убері, і бистро пішла , він на мене як почав кричати...".

У Варшаві новий скандал

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