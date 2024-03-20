Польський водій обіцяв довести дівчину в готель за 20 злотих, але коли дізнався, що вона з України – став вимагати 300 злотих.

Крім того, як повідомила Христина, поляк погрожував і обзивав її.

"...Він починає агресувати і кричати на мене, обзивати к*рвою і різними польськими матами… Я почала казати, що викличу поліцію... Та раптом, я розумію, що не можу відкрити двері, я зачинена в машині!. Я починаю з усіх сил стукати у вікно і просити про допомогу перехожих... Люди бачать та не реагують", - повідомила дівчина.

Українка злякалася та почала стала запевняти польського таксиста, що заплатить 300 злотих, тільки перерахувавши на картку, бо не має таку суму готівкою.

Але таксист вже не погоджувався та вимагав готівку.

"Ми доїхали до готелю, зупинилися. Водій по-хамськи викинув мене і мої речі з машини", – заявила Христина.

У готелі українка зателефонувала до поліції, проте виявилося, що польські правоохоронці на такі виклики не приїжджають, тому потрібно самостійно їхати у відділок.

Але, за словами дівчина, гарантії, що заяву приймуть - немає.

У результаті дівчина не поїхала у відділок польської поліції, через страх, зо знову сяде у авто подібного таксиста.

У коментарях користувачі мережі поділилися схожими історіями:

"старезна бородата схема... І досі на неї купляються? До речі, 300 злотих, ще мало. У мене знайома в 2019 за 700 проїхалась із Заходньої до хостела І так, національність тут ні до чого",

"У нас таке була вчора і якраз на вокзалі, тільки заплатили ми 140 € і якби не погодилися, то він збирався викликати поліцію, т.к. це приватна контора, вони могли брати стільки, скільки захочуть",

"Рік тому викликала таксі у Варшаві, бачу польське імʼя - відмінила...",

"Ой я потрапила на цього таксиста , або на схожого , в аєропорту він схватив мою валізу і почав мене вести в машину прямо біг з тою валізою що я за ним не встигала, мені це здалося дивно я щось відчула зупинила його забрала валізу і сказала що поїду на убері, і бистро пішла , він на мене як почав кричати...".

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