Польский водитель обещал довести девушку в гостиницу за 20 злотых, но когда узнал, что она из Украины – потребовал 300 злотых.

Кроме того, как сообщила Кристина, поляк угрожал и обзывал ее.

"...Он начинает агрессировать и кричать на меня, обзывать к*вой и разными польскими матами... Я начала говорить, что вызову полицию... Но вдруг, я понимаю, что не могу открыть дверь, я закрыта в машине! Я начинаю изо всех сил стучать в окно и просить о помощи прохожих... Люди видят и не реагируют", - сообщила девушка.

Украинка испугалась и стала уверять польского таксиста, что заплатит 300 злотых, только перечислив на карточку, потому что не имеет такую ​​сумму наличными.

Но таксист уже не соглашался и требовал наличные деньги.

"Мы доехали до гостиницы, остановились. Водитель по-хамски выбросил меня и мои вещи из машины", – заявила Кристина.

В отеле украинка позвонила полиции, однако оказалось, что польские правоохранители на такие вызовы не приезжают, поэтому нужно самостоятельно ехать в участок.

Но, по словам девушки, гарантии, что заявление примут - нет.

В результате девушка не поехала в отделение польской полиции, из-за страха, снова сядет в авто подобного таксиста.

В комментариях пользователи сети поделились схожими историями:

"старая бородатая схема... И до сих пор на нее покупаются? Кстати, 300 злотых, еще мало. У меня знакомая в 2019 за 700 проехалась из Западной в хостел И да, национальность здесь ни при чем",

"У нас такое было вчера и как раз на вокзале, только заплатили мы 140€ и если бы не согласились, то он собирался вызвать полицию, т.к. это частная контора, они могли брать столько, сколько захотят",

"Год назад вызвала такси в Варшаве, вижу польское имя - отменила...",

"Ой я попала на этого таксиста, или на похожего, в аэропорту он схватил мой чемодан и начал меня вести в машину прямо бежал с тем чемоданом что я за ним не успевала, мне это показалось странно я что-то почувствовала остановила его забрала чемодан и сказала что поеду на убере, и быстро пошла, он на меня как начал кричать...".

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