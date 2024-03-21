Субсидія продовжуєвиплачуватись українцям. В Україні існує система державних субсидій для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. Ця програма виплати субсидій дозволяє громадянам знизити фінансове навантаження, але не всі можуть скористатися цією можливістю, незважаючи на низький рівень доходів.

Стало відомо, чи дадуть субсидію, якщо родичі знаходяться за кордоном. Про це більш детально йдеться у постанові Кабміну.

До введення змін через воєнний стан, однією з причин, за якою могли відмовити у наданні субсидії, було перебування особи або членів її сім'ї за кордоном більше ніж 60 днів. Проте, згідно з оновленнями в постанові Кабінету Міністрів, під час воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення, це обмеження було послаблено. Зокрема, до 60-денного терміну тепер не включаються дні, проведені за кордоном з таких причин:

Службові відрядження;

Лікування;

Навчання;

Догляд за дитиною до 3 років.

Необхідно мати документальне підтвердження цих обставин. Крім того, періоди перебування за кордоном під час воєнного стану в Україні та наступні два місяці після його скасування також не враховуються. Варто зазначити, що для осіб, які перебувають за кордоном, норма житлової площі та стандарти житлово-комунальних послуг для розрахунку субсидій залишаються незмінними.

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