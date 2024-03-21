Субсидии позволяют снизить финансовую нагрузку, но не все могут воспользоваться этой возможностью, несмотря на низкий уровень доходов.

Субсидия продолжает выплачиваться украинцам. В Украине существует система государственных субсидий по компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта программа выплат субсидий позволяет гражданам снизить финансовую нагрузку, но не все могут воспользоваться этой возможностью, несмотря на низкий уровень доходов.

Стало известно, дадут ли субсидию, если родственники находятся за границей. Об этом более подробно говорится в постановлении Кабмина.

До введения изменений в военное положение, одной из причин, по которой могли отказать в предоставлении субсидии, было пребывание лица или членов его семьи за границей более 60 дней. Однако, согласно обновлениям в постановлении Кабинета Министров, во время военного положения и в течение двух месяцев после его завершения это ограничение было ослаблено. В частности, в 60-дневный срок теперь не включаются дни, проведенные за рубежом по следующим причинам:

Служебные командировки;

Лечение;

Обучение;

Уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

Необходимо иметь документальное подтверждение этих обстоятельств. Кроме того, периоды пребывания за границей во время военного положения в Украине и последующие два месяца после его отмены также не учитываются. Следует отметить, что для находящихся за рубежом лиц норма жилой площади и стандарты жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий остаются неизменными.

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