Укрзалізниця заявила, що "змінює філософію вокзалів" і намагатиметься зробити їх максимально комфортними для пасажирів.

Укрзалізниця готує зміни та оголосила про оновлення концепції вокзалів, націлене на підвищення рівня комфорту для всіх категорій пасажирів, зокрема для дітей. З цією метою запроваджено спеціальні дитячі зони "Спільно" в низці міст, включно з Києвом, Харковом, Львовом та Дніпром, відвідування яких не передбачає жодних витрат.

"Ми переглядаємо підхід до облаштування наших вокзалів, акцентуючи увагу на комфорті маленьких пасажирів. У співпраці з UNICEF ми продовжуємо розширення мережі дитячих зон на вокзалах по всій країні", - повідомили у прес-релізі компанії.

Ці ініціативи трансформують час очікування поїздів у захопливий досвід для дітей, пропонуючи їм різноманітні ігрові та освітні активності. Окрім ігрових зон, в облаштованих просторах передбачені зони для годування та догляду за немовлятами, а також комфортні зони очікування для батьків.

Особливу увагу залізничники звернули на найбільший дитячий простір "Iron land" площею 665 квадратних метрів, розташований на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Ця зона вражає своєю різноманітністю та здатна задовольнити потреби навіть найвимогливіших маленьких пасажирів.

Деталі щодо подальшого розширення мережі дитячих зон на інших вокзалах України поки що залишаються невідомими.

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