Укрзализныця заявила, что "изменяет философию вокзалов" и постарается сделать их максимально комфортными для пассажиров.

Укрзализныця готовит изменения и объявила об обновлении концепции вокзалов, направленной на повышение уровня комфорта для всех категорий пассажиров, в частности для детей. С этой целью введены специальные детские зоны "Совместно" в ряде городов, включая Киев, Харьков, Львов и Днепр, посещение которых не предусматривает никаких расходов.

"Мы пересматриваем подход к обустройству наших вокзалов, акцентируя внимание на комфорте маленьких пассажиров. В сотрудничестве с UNICEF мы продолжаем расширение сети детских зон на вокзалах по всей стране", – сообщили в пресс-релизе компании.

Эти инициативы трансформируют время ожидания поездов в увлекательный опыт для детей, предлагая им разнообразные игровые и образовательные активности. Кроме игровых зон, в обустроенных пространствах предусмотрены зоны для кормления и ухода за новорожденными, а также комфортные зоны ожидания для родителей.

Особое внимание железнодорожники обратили на самое большое детское пространство "Iron land" площадью 665 квадратных метров, расположенное на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Эта зона поражает своим разнообразием и способна удовлетворить потребности даже самых требовательных пассажиров.

Детали о дальнейшем расширении сети детских зон на других вокзалах Украины пока остаются неизвестными.

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