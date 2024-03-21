У НБУ повідомили, що можливість доступна лише за наявності квитанції чи розрахункового документа.

Відповідно до роз'яснень Національного банку України (НБУ), після обміну валюти в обмінниках або касах клієнт має можливість протягом 15 хвилин відмінити операцію та повернути валюту. Це дає можливість здійснити зворотний обмін без втрати комісії. Про це йдеться у роз'ясненні НБУ.

Умови для здійснення зворотної валютно-обмінної операції передбачені Постановою правління НБУ №2 "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями". Однак ця можливість доступна лише при наявності квитанції або розрахункового документа.

Також важливо перевіряти іноземну валюту старого зразка на сайті центрального банку відповідної країни, щоб переконатися, що банкнота не втратила платіжної спроможності. У деяких випадках таку валюту можна обміняти в будь-якому обмінному пункті.

Уповноважені установи повинні приймати банкноти іноземної валюти, які повністю відповідають дизайну та захисним елементам, наведеним на офіційних сайтах центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак значного зносу.

"У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу", – пояснюють у НБУ.

Клієнт має право звернутися до Національного банку та написати скаргу, якщо у касі чи обміннику відмовляться приймати долари.

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