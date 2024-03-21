В НБУ сообщили, что возможность доступна только при наличии квитанции или расчетного документа.

Согласно разъяснениям Национального банка Украины (НБУ), после обмена валюты в обменниках или кассах клиент имеет возможность в течение 15 минут отменить операцию и вернуть валюту. Это дает возможность совершить обратный обмен без потери комиссии. Об этом говорится в разъяснении НБУ.

Условия осуществления обратной валютно-обменной операции предусмотрены Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями". Однако эта возможность доступна только при наличии квитанции или расчетного документа.

Также важно проверять иностранную валюту старого образца на сайте центрального банка соответствующей страны, чтобы убедиться, что банкнота не потеряла платежную способность. В некоторых случаях такую ​​валюту можно обменять в любом обменном пункте.

Уполномоченные учреждения должны принимать банкноты иностранной валюты, полностью соответствующие дизайну и защитным элементам, приведенным на официальных сайтах центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков значительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", – объясняют в НБУ.

Клиент имеет право обратиться в Национальный банк и написать жалобу, если в кассе или обменнике откажутся принимать доллары.

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