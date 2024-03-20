На прохання зменшити відсотки ПриватБанк сказав, що тільки суд може їх змусити це зробити.

"ПриватБанк" один з напопулярніших банків з мільйонами клієнтів. Незважаючи на популярність, він іноді розчаровіє клієнтів. Нещодавно на сайті Мінфін клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що банк без його відома збільшив кредитний ліміт на банківській картці. В банку одразу розкрили декілька важливих деталей.

Клієнт "ПриватБанк" уточнив, що банк збільшив його кредитний ліміт до 120 тисяч. На прохання зменшити відсотки, банк сказав, що тільки суд може їх змусити це зробити.

"Щоб не сплачувати ті нереально велитенські відсотки, беру кредит в іншому банку, під 1,8% щомісячних, а не під 3,5%, та погасила цей горе-кредит. Залишився борг 17 000 грн. Так ці крадії нарахували мені на заборгованість 17000 грн. Щомісячні відсотки у розміру — 3180 грн. 17000*3.5%= 700 грн. Звідки 3180 грн?", - скаржиться клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що розрахунок відсотків за карткою проводиться за кожний календарний день використання кредитних коштів за формулою: сума заборгованості*кількість днів використання коштів*3,5%*12 / 365 де:

365 – постійна величина (кількість днів у році);

3,5% – постійна величина (щомісячна процентна ставка згідно з тарифами);

12 – постійна величина (кількість місяців у році).

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.