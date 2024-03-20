По просьбе уменьшить проценты "ПриватБанк" сказал, что только суд может их заставить это сделать.

"ПриватБанк" один из самых популярных банков с миллионами клиентов. Несмотря на популярность, он иногда разочарует клиентов. Недавно на сайте Минфин клиент "ПриватБанк" посетовал, что банк без его ведома увеличил кредитный лимит на банковской карте. В банке сразу раскрыли несколько важных деталей.

Клиент "ПриватБанка" уточнил, что банк увеличил его кредитный лимит до 120 тысяч. По просьбе уменьшить проценты банк сказал, что только суд может их заставить это сделать.

"Чтобы не платить те нереально гигантские проценты, беру кредит в другом банке, под 1,8% ежемесячных, а не под 3,5%, и погасила этот горе-кредит. Остался долг 17 000 грн. Так эти воры начислили мне на задолженность" 17000 грн. Ежемесячные проценты в размере - 3180 грн. 17000*3.5%= 700 грн. Откуда 3180 грн?", - жалуется клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что расчет процентов по карточке производится за каждый календарный день использования кредитных средств по формуле: сумма задолженности*количество дней использования средств*3,5%*12 / 365 где:

365 – постоянная величина (количество дней в году);

3,5% – постоянная величина (ежемесячная процентная ставка согласно тарифам);

12 – постоянная величина (количество месяцев в году).

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.