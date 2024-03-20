В Україні заплановані планові перевірки. Вони стосуватимуться платників податків, але з перевірками прийдуть не до всіх. Про це повідомило центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби (ДПСУ).

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Податкова служба оновила критерії для формування плану перевірок, вказавши, що особливу увагу буде приділено таким сферам діяльності:

  • виробництво та продаж продукції, що підлягає акцизному збору;
  • гральний бізнес;
  • надання фінансових та платіжних послуг.

Відтепер до списку підприємств, які можуть бути перевірені, входять ті, що за результатами 2021 року відповідають принаймні одній з наступних умов:

  • рівень сплаченого податку на прибуток на 50% і більше нижчий, ніж середній по галузі. Ця умова не застосовується до платників єдиного податку;
  • рівень сплаченого ПДВ на 50%+ менший, ніж у середньому по галузі, за виключенням компаній, чия діяльність пов’язана з експортом товарів понад 25% від загального обсягу продажів, при цьому сплата податку на прибуток не повинна бути менше ніж 50% від середнього по галузі;
  • дебіторська заборгованість у два і більше разів перевищує кредиторську заборгованість.

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У 2024 році податкові перевірки також торкнуться підприємців, які за умовами своєї діяльності зобов'язані користуватися реєстраторами розрахункових операцій.

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