Відтепер до списку підприємств, які можуть бути перевірені, входять ті, що за результатами 2021 року відповідають принаймні одній з умов.

В Україні заплановані планові перевірки. Вони стосуватимуться платників податків, але з перевірками прийдуть не до всіх. Про це повідомило центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби (ДПСУ).

Податкова служба оновила критерії для формування плану перевірок, вказавши, що особливу увагу буде приділено таким сферам діяльності:

виробництво та продаж продукції, що підлягає акцизному збору;

гральний бізнес;

надання фінансових та платіжних послуг.

Відтепер до списку підприємств, які можуть бути перевірені, входять ті, що за результатами 2021 року відповідають принаймні одній з наступних умов:

рівень сплаченого податку на прибуток на 50% і більше нижчий, ніж середній по галузі. Ця умова не застосовується до платників єдиного податку;

рівень сплаченого ПДВ на 50%+ менший, ніж у середньому по галузі, за виключенням компаній, чия діяльність пов’язана з експортом товарів понад 25% від загального обсягу продажів, при цьому сплата податку на прибуток не повинна бути менше ніж 50% від середнього по галузі;

дебіторська заборгованість у два і більше разів перевищує кредиторську заборгованість.

У 2024 році податкові перевірки також торкнуться підприємців, які за умовами своєї діяльності зобов'язані користуватися реєстраторами розрахункових операцій.

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