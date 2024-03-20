В Украине запланированы плановые проверки. Они будут касаться налогоплательщиков, но с проверками придут не ко всем. Об этом сообщило центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы (ГНСУ).

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Налоговая служба обновила критерии для формирования плана проверок, указав, что особое внимание будет уделено следующим сферам деятельности:

  • производство и продажа продукции, подлежащей акцизному сбору;
  • игорный бизнес;
  • предоставление финансовых и платежных услуг.

Теперь в список предприятий, которые могут быть проверены, входят те, что по результатам 2021 года отвечают по крайней мере одному из следующих условий:

  • уровень уплаченного налога на прибыль на 50% и более ниже среднего по отрасли. Это условие не применяется к плательщикам единого налога;
  • уровень уплаченного НДС на 50%+ меньше, чем в среднем по отрасли, за исключением компаний, чья деятельность связана с экспортом товаров более 25% от общего объема продаж, при этом уплата налога на прибыль не должна быть меньше 50% от среднего по отрасли;
  • дебиторская задолженность в два и более раза превышает кредиторскую задолженность.

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В 2024 году налоговые проверки также коснутся предпринимателей, которые по условиям своей деятельности обязаны пользоваться регистраторами расчетных операций.

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