Теперь в список предприятий, которые могут быть проверены, входят те, которые по результатам 2021 года отвечают по крайней мере одному из условий.

В Украине запланированы плановые проверки. Они будут касаться налогоплательщиков, но с проверками придут не ко всем. Об этом сообщило центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы (ГНСУ).

Налоговая служба обновила критерии для формирования плана проверок, указав, что особое внимание будет уделено следующим сферам деятельности:

производство и продажа продукции, подлежащей акцизному сбору;

игорный бизнес;

предоставление финансовых и платежных услуг.

Теперь в список предприятий, которые могут быть проверены, входят те, что по результатам 2021 года отвечают по крайней мере одному из следующих условий:

уровень уплаченного налога на прибыль на 50% и более ниже среднего по отрасли. Это условие не применяется к плательщикам единого налога;

уровень уплаченного НДС на 50%+ меньше, чем в среднем по отрасли, за исключением компаний, чья деятельность связана с экспортом товаров более 25% от общего объема продаж, при этом уплата налога на прибыль не должна быть меньше 50% от среднего по отрасли;

дебиторская задолженность в два и более раза превышает кредиторскую задолженность.

В 2024 году налоговые проверки также коснутся предпринимателей, которые по условиям своей деятельности обязаны пользоваться регистраторами расчетных операций.

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