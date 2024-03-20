В Україні у 2024 році, щоб отримати пенсію у віці 60 років, потрібен 31 рік стажу.

В Україні пенсіонери, що отримують мінімальну зарплату в 7 100 грн, можуть розраховувати на пенсію в майбутньому в розмірі 2 361 гривень.

Такою буде мінімальна пенсія за умови наявності 35 років стажу.

Зазначається, що розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату, тому ПФУ сплачуватиме мінімальну пенсію в розмірі 2 361 грн.

Для того, аби в Україні у 2024 році отримати пенсію у віці 60 років, потрібен 31 рік стажу.

Наступного року потрібно буде 32 років стажу, тому поступово лише ті, хто має 35 років стажу, зможуть отримати пенсію у віці 60 років.

Всім іншим для отримання пенсійних виплат доведеться працювати до 63 чи навіть 65 років.

Відповідна норма була запроваджена в Україні ще 2017 року, тоді йшлося, що через 10 років тільки 55% українців зможуть виходити на пенсію у віці 60 років, іншим доведеться працювати довше.

Українці у коментарях відруагували на новину про пенсії:

"А можна запитання? А може краще людям не сплачувати в пенсійний? А складати ті виплати та переводити краще в доллар чи євро так набагато більше буде чим витрачати свої роки на те щоб в старості побиратись",

"Люди, коли ви працювали за мінімальну зарплату, ви що думали, що пенсія буде вища від зарплати?",

"А держава за роки незалежності створила робочі місця для того що б отримати той стаж?".

Джерело: Оboz.ua.

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