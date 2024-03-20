В Украине в 2024 году, чтобы получить пенсию в возрасте 60 лет, требуется 31 год стажа.

В Украине пенсионеры, получающие минимальную зарплату в 7100 грн, могут рассчитывать на пенсию в будущем в размере 2361 гривен.

Такой будет минимальная пенсия при наличии 35 лет стажа.

Отмечается, что расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты, поэтому ПФУ будет платить минимальную пенсию в размере 2 361 грн.

Для того чтобы в Украине в 2024 году получить пенсию в возрасте 60 лет, нужен 31 год стажа.

В следующем году потребуется 32 лет стажа, поэтому постепенно только имеющие 35 лет стажа смогут получить пенсию в возрасте 60 лет.

Всем остальным для получения пенсионных выплат придется работать до 63 или даже 65 лет.

Соответствующая норма была введена в Украине еще в 2017 году, тогда говорилось, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, другим придется работать дольше.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о пенсиях:

"А может, лучше людям не платить в пенсионный? А составлять эти выплаты и переводить лучше в доллар или евро так намного больше будет чем тратить свои годы на то, чтобы в старости побираться",

"Люди, когда вы работали за минимальную зарплату, вы что думали, что пенсия будет выше зарплаты?",

"А государство за годы независимости создало рабочие места для того, чтобы получить тот стаж?".

Источник : Оboz.ua.

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