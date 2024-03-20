Якщо не пилососити ці предмети, ви можете захистити техніку від пошкоджень та забезпечити ефективне прибирання.

Українцям важливо знати, що хоча пилосос може здатися зручним рішенням для прибирання, існують певні предмети, які ніколи не слід пилососити.

Повідомляється, що вологу кавову гущавину важко видалити, вона може закупорити пори вакуумного фільтра, пошкодити двигун і сприяти росту плісняви.

Також предмети, що містять багато вологи, такі як свіжі овочі, фрукти та салати, не слід пилососити, оскільки вони можуть засмічити техніку та призвести до неприємного запаху та гниття.

Зів'ялі квіти і опале листя кімнатних рослин можуть засмічити пилосос, тому краще збирати їх вручну.

Крім цього, крихітні частинки будівельного пилу можуть пошкодити двигун пилососа або потрапити у повітря. Натомість краще використовуйте щітку та совок.

Дрібні предмети, такі як монети та іграшки, при всмоктуванні можуть пошкодити двигун пилососа або мішок для пилу, тому перед збиранням переконайтеся, що підлога чиста.

Крім цього, фахівці запевняють, що прибирання рідин може бути небезпечним і може пошкодити пилосос. Використовуйте ганчірку, швабру або паперові рушники, щоб прибрати розливи.

Чищення проводів пилососом може пошкодити їх ізоляцію та створити ризик ураження електричним струмом.

Ще не рекомендується пилососити такі косметичні засоби, як тіні для повік та помаду, оскільки вони можуть розплавитися всередині пилососа та завдати йому шкоди.

Ще важливо повідомити, що волосся може засмітити пилосос, тому для їх збору краще використовувати щітку або віник.

Також шматочки паперу можуть засмічити пилосос, тому їх слід підмітати щіткою або збирати вручну.

Прибирання уламків скла пилососом може пошкодити внутрішню частину. Перед прибиранням пилососом зберіть великі шматки вручну або щіткою.

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