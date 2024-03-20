Если не пылесосить эти предметы, вы можете защитить технику от повреждений и обеспечить эффективную уборку.

Украинцам важно знать, что, хотя пылесос может показаться удобным решением для уборки, существуют определенные предметы, которые никогда не следует пылесосить.

Сообщается, что влажную кофейную гущу трудно удалить, она может закупорить поры вакуумного фильтра, повредить двигатель и способствовать росту плесени.

Также предметы, содержащие много влаги, такие как свежие овощи, фрукты и салаты, не следует пылесосить, так как они могут засорить технику и привести к неприятному запаху и гниению.

Увядшие цветы и опавшие листья комнатных растений могут засорить пылесос, поэтому лучше собирать их вручную.

Кроме этого, крошечные частицы строительной пыли могут повредить двигатель пылесоса или попасть обратно в воздух. Вместо этого лучше используйте щетку и совок.

Мелкие предметы, такие как монеты и игрушки, при всасывании могут повредить двигатель пылесоса или мешок для пыли, поэтому перед уборкой убедитесь, что пол чистый.

Помимо этого, специалисты уверяют, что уборка жидкостей может быть опасной и может повредить пылесос. Используйте тряпку, швабру или бумажные полотенца, чтобы убрать разливы.

Чистка проводов пылесосом может повредить их изоляцию и создать риск поражения электрическим током.

Еще не рекомендуется пылесосить такие косметические средства, как тени для век и помаду, поскольку они могут расплавиться внутри пылесоса и нанести ему вред.

Еще важно сообщить, что волосы могут засорить пылесос, поэтому для их сбора лучше использовать щетку или веник.

Также кусочки бумаги могут засорить пылесос, поэтому их следует подметать щеткой или собирать вручную.

Уборка осколков стекла пылесосом может повредить внутреннюю часть. Перед уборкой пылесосом соберите крупные куски вручную или щеткой.

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