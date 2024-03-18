У результаті воєнних дій на російсько-українському фронті загинув колишній головний редактор проєкту "Один за всіх" на каналі СТБ та ведучий телеканалу "KYIV LIVE" Петро Цурукін. Його зникнення тривало понад пів року, і він вважався зниклим безвісти до того часу, поки офіційно не підтвердили його загибель.

Інформацію про це оприлюднила міська рада Трускавця. "Трускавчанин Петро Миколайович Цурукін, народився у 1990 році, понад пів року вважався зниклим безвісти. На жаль, підтверджено, що воїн-Герой загинув. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким покійного Петра", - зазначено у заяві міськради Трускавця. Комітет ВР з питань свободи слова визначив офіційну дату загибелі як 4 червня 2023 року.

Згідно з даними Інституту масової інформації, з 24 лютого 2022 року Росія вбила 74 журналістів. З них 10 загинули, виконуючи професійні обов'язки, а 64 - як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.

У березні на фронті загинув ще один військовослужбовець та журналіст - Дмитро Сінченко, автор матеріалів для Тижня і Радіо Свобода. Його статті відображали будні бійців на передовій. Останній його репортаж був опублікований 24 серпня 2023 року.

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