В результате военных действий на российско-украинском фронте погиб бывший главный редактор проекта "Один за всех" на канале СТБ и ведущий телеканала "KYIV LIVE" Петр Цурукин. Его исчезновение длилось более полугода, и он считался пропавшим без вести до тех пор, пока официально не подтвердили его гибель.

Информацию об этом обнародовал городской совет Трускавца. "Трускавчанин Петр Николаевич Цурукин, родился в 1990 году, более полугода считался пропавшим без вести. К сожалению, подтверждено, что воин-Герой погиб. Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного Петра", - говорится в заявлении горсовета Трускавца. Комитет ВР по свободе слова определил официальную дату гибели как 4 июня 2023 года.

Согласно данным Института массовой информации, с 24 февраля 2022 года Россия убила 74 журналиста. Из них 10 погибли, выполняя профессиональные обязанности, а 64 – как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток.

В марте на фронте погиб еще один военнослужащий и журналист – Дмитрий Синченко, автор материалов для Недели и Радио Свобода. Его статьи отражали будни бойцов на передовой. Последний его репортаж был опубликован 24 августа 2023 года.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить финансовую поддержку для себя и детей: как это сделать

Украинцам могут повысить пенсию на 51%: необходимо сделать важный шаг

Выплаты 24 тысячи и более: кто в Украине может рассчитывать на такие средства