Отримати цю допомогу можуть такі особи:

Родина військовослужбовця у разі його смерті або смерті дружини (чоловіка), дітей або батьків.

Військовослужбовця, який отримав поранення, контузію, травму або каліцтво під час захисту Батьківщини під час воєнного стану.

Військовослужбовця з інвалідністю, отриманою через поранення, пов'язане з захистом Батьківщини.

Військовослужбовця, який потребує лікування або реабілітації через захворювання, засвідчені медичними документами, такими як онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит В, С.

Військовослужбовця, який перебуває на лікуванні, реабілітації або відпустці через захворювання, пов'язані з захистом Батьківщини протягом понад 30 днів підряд, з тяжким перебігом хвороби.

Родина військового, якщо вони захоплені в полон чи стали заручниками, а також інтерновані у нейтральні держави або визнані безвісно відсутніми.

Усі військовослужбовці, крім бійців строкової служби, можуть отримати цю допомогу раз на рік для вирішення соціально-побутових та сімейних проблем у розмірі, який не перевищує їхнього місячного грошового забезпечення. Саме цей розмір допомоги буде виплачений.

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