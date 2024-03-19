Получить эту помощь могут следующие лица:

Семья военнослужащего в случае его смерти или смерти жены (супруга), детей или родителей.

Военнослужащий, получивший ранение, контузию, травму или увечье во время защиты Родины во время военного положения.

Военнослужащий с инвалидностью, полученной из-за ранения, связан с защитой Родины.

Военнослужащий, нуждающийся в лечении или реабилитации из-за заболеваний, удостоверен медицинскими документами, такими как онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит В, С.

Военнослужащий, находящийся на лечении, реабилитации или отпуске из-за заболеваний, связанных с защитой Родины в течение более 30 дней подряд, с тяжелым течением болезни.

Семья военного, если они захвачены в плен или стали заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или признаны безвестно отсутствующими.

Все военнослужащие, кроме бойцов срочной службы, могут получить эту помощь раз в год для решения социально-бытовых и семейных проблем в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. Именно этот размер пособия будет выплачен.

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