Ви зможете виростити кущі смородини і отримати багатий урожай великих ароматних ягід як нагороду за вашу турботу та увагу.

Професійні садівники впевнені, що для того, щоб забезпечити рясний урожай смородини, необхідне правильне обрізання навесні. Саме тому вони поділилися, як це зробити правильно.

Весна – оптимальний час для обрізування кущів смородини. Вкрай важливо провести обрізання до того, як нирки розкриються, і почнеться активне зростання. Уникайте надто ранньої обрізки; дочекайтеся стійкого тепла, коли температура більше не опуститься нижче за нуль.

Своєчасне весняне обрізування дає ряд переваг:

Омолоджує крону та продовжує життя куща.

Сприяє формуванню високоякісних, багатих на поживні речовини ягід, дозволяючи сонячному світлу досягати гілок.

Полегшує приплив поживних речовин до плодоносних гілок.

Допомагає запобігти хворобам, сприяючи сонячному опаленню та вентиляції.

Також забезпечує легкий доступ до всіх гілок для збирання врожаю та боротьби зі шкідниками.

Корисні поради:

Почніть обрізку з вибору та дезінфекції інструментів. Переконайтеся, що секатори та садові пилки гострі.

Видаліть всі сухі, хворі або зламані гілки, а також ті, на яких живуть шкідники. Зріжте їх на рівні ґрунту або трохи нижче і негайно утилізуйте, щоб запобігти зараженню шкідниками.

Обрізайте акуратно, дотримуючись чіткого порядку обрізки, щоб не пошкодити кущ.

Важливо повідомити, що способи обрізання чорної та червоної смородини різняться.

Обрізання чорної смородини:

Видаліть сухі, хворі або скучені гілки.

Гілки старше трьох років обрізайте під корінь.

Видаліть гілки, що лежать на землі, слабкі або діаметром більше одного сантиметра.

Переконайтеся, що бруньки на гілках виглядають здоровими; видаліть усі аномальні бутони.

Обрізання червоної смородини:

Зосередьтеся на видаленні старих і хворих гілок, залишаючи продуктивні незайманими.

За бажання вкоротіть старі, але все ще продуктивні гілки, щоб стимулювати бічне зростання.

Не зрізайте гілки надто близько до зовнішньої бруньки, щоб запобігти надмірному зростанню.

Фахівці кажуть, що чорна смородина для оптимального плодоношення вимагає поєднання гілок різного віку, що відрізняються кольором кори та бічним зростом.

Червону смородину можна вирощувати на тому самому місці до 15 років при правильному обрізанні та догляді.

Крім цього, після обрізки обробіть всі кущі смородини профілактичними обробками, щоб забезпечити їхнє здоров'я та бадьорість.

Читайте також:

Як правильно підготувати насіння, щоб воно швидше проросло: ці хитрощі варто запам'ятати

Як правильно садити картоплю: корисні лайфхаки, про які мало хто знає

Чим у жодному разі не можна удобрювати малину, щоб не залишитися без урожаю