Dи зможете оптимізувати роботу свого смартфона та продовжити термін його служби без необхідності дорогого ремонту.

Експерти поділилися своїм досвідом та кілька порад, які допоможуть відновити працездатність вашого смартфона та уникнути необхідності придбання нового пристрою.

Якщо пристрій працював швидше, вимкніть непотрібні служби Google. Справа в тому, що багато служб Google споживають пам'ять та ресурси, але не використовуються часто. Вимкніть такі служби, як Google Assistant, у налаштуваннях свого облікового запису Google, а також інші програми, такі як цифрова клавіатура, віджет пошуку та голосове введення, які можуть сповільнити роботу смартфона.

Оновіть Android і програми.

Регулярно оновлюйте операційну систему та програми вашого пристрою. Оновлення часто включають виправлення помилок та покращення продуктивності, які можуть підвищити швидкість та ефективність пристрою.

Очищення кешу програм.

Ця процедура може звільнити цінну пам'ять та прискорити роботу пристрою. Перейдіть до певної програми у налаштуваннях пристрою, виберіть «Про програму» або «Використання пам'яті», а потім виберіть «Видалити дані» або «Очистити кеш».

Вимкніть системні віджети, живі шпалери та анімацію.

Вони можуть сповільнити роботу пристрою та розрядити акумулятор. Вимкніть ці функції, натиснувши та утримуючи будь-яке вільне місце на головному екрані та змінивши налаштування за необхідності.

Скидання заводських налаштувань.

У крайньому випадку розгляньте можливість скидання налаштувань на вашому пристрої. Це поверне вихідні налаштування вашого смартфона, потенційно вирішуючи будь-які проблеми із програмним забезпеченням, які можуть спричинити уповільнення роботи.

Однак потрібно розуміти, що скидання налаштувань призведе до видалення всіх даних та налаштувань, тому обов'язково заздалегідь зробіть резервну копію важливої ​​інформації.

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