Эксперты поделились своим опытом и несколько советов, которые помогут восстановить работоспособность вашего смартфона и избежать необходимости приобретения нового устройства.
Что устройство работало быстрее, отключите ненужные службы Google. Дело в том, что многие службы Google потребляют память и ресурсы, но не используются часто. Отключите такие службы, как Google Assistant, в настройках своей учетной записи Google, а также другие приложения, такие как цифровая клавиатура, виджет поиска и голосовой ввод, которые могут замедлить работу смартфона.
Обновите Android и приложения.
Регулярно обновляйте операционную систему и приложения вашего устройства. Обновления часто включают исправления ошибок и улучшения производительности, которые могут повысить скорость и эффективность устройства.
Очистка кэша приложений.
Эта процедура может освободить ценную память и ускорить работу вашего устройства. Перейдите к конкретному приложению в настройках вашего устройства, выберите «О приложении» или «Использование памяти», а затем выберите «Удалить данные» или «Очистить кеш».
Отключите системные виджеты, живые обои и анимацию.
Они могут значительно замедлить работу вашего устройства и разрядить аккумулятор. Отключите эти функции, нажав и удерживая любое свободное место на главном экране и изменив настройки по мере необходимости.
Сброс к заводским настройкам.
В крайнем случае рассмотрите возможность выполнения сброса настроек на вашем устройстве. Это вернет исходные настройки вашего смартфона, потенциально решая любые проблемы с программным обеспечением, которые могут вызывать замедление работы.
Однако нужно понимать, что сброс настроек приведет к удалению всех данных и настроек, поэтому обязательно заранее сделайте резервную копию важной информации.
Читайте также:
Как поступить, если телефон сам выключается: четыре способа решения
Как понять, что на планшете есть вирусы: признаки и методы защиты
Как понять, что телефон скоро выйдет из строя: пять четких признаков