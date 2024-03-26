Акумулятори смартфонів з часом зношуються і перестають тримати заряд так, як раніше, тому що втрачають ємність батареї. Через рік використання телефону вже видно різниця, тому важливо стежити за станом смартфона та батареєю, яка може навіть потребувати однозначної заміни. Це може бути проблемою, коли потрібен терміновий зв'язок, а заряд пристрою минув і немає під рукою запасного джерела живлення.

Справа в тому, що стан вашого смартфона та його батареї можна перевірити без особливих зусиль, не обов'язково з іншими програмами чи обладнанням. Іноді можна обійтися без зайвих витрат, деякі методи доступні будь-якому користувачеві.

Перевірка за допомогою вбудованих системних інструментів дозволяє спостерігати за активністю, рівнем споживання живлення та температурою батареї в меню Батарея, доступному з основних налаштувань системи. Ці дані можуть використовуватися для оцінки стану акумулятора, хоча для повної діагностики краще все ж таки звертатися в сервісний центр.

Також можна перевірити акумулятор програмним способом через сервісне меню. Виберіть пункт "Інформація про батарею" та вивчіть дані про ємність акумулятора та інші показники.

Це покаже енергоспоживання в залежності від того, скільки заряду і який додаток забирає. Так можна помітити, на що найбільше йде заряд батареї за час використання телефону.

Іноді є вбудовані програми, які показують, скільки часу ви проводите в різних програмах і що дуже впливає на функції вашого телефону. Потрібно пам'ятати, багато сучасних батарей можуть нагріватися до певного рівня, а потім смартфон вимикається, щоб убезпечити себе. Завжди пам'ятайте про енергоспоживання, коли граєте в ігри та відчуваєте, як сильно нагрівається телефон.

AccuBattery збирає дані про поведінку батареї протягом кількох днів використання та на основі цих даних видає оцінку ємності та стану акумулятора в порівнянні із заводським рівнем. Це допомагає оперативно виявити проблеми з харчуванням смартфона та вжити заходів щодо їх усунення.

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