Аккумуляторы смартфонов с течением времени изнашиваются и перестают держать заряд так, как раньше, так как теряют емкость батареи. Спустя год использования телефона уже видна разница, поэтому важно следить за состоянием смартфона и батареей, которая может даже нуждаться в однозначной замене. Это может быть проблемой, когда требуется срочная связь, а заряд устройства истек и нет под рукой запасного источника питания.

Дело в том, что состояние вашего смартфона и его батареи можно проверить без особых усилий, не обязательно с другими программами или оборудованием. Иногда можно обойтись и без лишних затрат, некоторые методы доступны любому пользователю.

Проверка с помощью встроенных системных инструментов позволяет наблюдать за активностью, уровнем потребления питания и температурой батареи в меню "Батарея", доступном из основных настроек системы. Эти данные могут использоваться для оценки состояния аккумулятора, хотя для полной диагностики лучше все же обращаться в сервисный центр.

Также можно проверить батарею программным способом через сервисное меню. Выберите пункт "Информация о батарее" и изучите данные о ёмкости аккумулятора и других показателях.

Это покажет колебание энергопотребление в зависимости от того, сколько заряда и какое приложение забирает. Так можно заметить, на что больше всего уходит заряда батареи за время использования телефона.

Иногда есть встроенные приложения, показывающие, сколько времени вы проводите в различных программах и что сильно влияет на функции вашего телефона. Нужно помнить, многие современные батареи могут нагреваться до определённого уровня, а затем смартфон выключается, чтобы обезопасить себя. Всегда помните об энергопотреблении, когда играете в игры и ощущаете, как сильно нагревается телефон.

AccuBattery собирает данные о поведении батареи в течение нескольких дней использования и на основе этих данных выдаёт оценку емкости и состояния аккумулятора в сравнении с заводским уровнем. Это помогает оперативно выявить проблемы с питанием смартфона и принять меры по их устранению.

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