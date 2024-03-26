Молоді рослини кабачків можна купити у садовому центрі пізньої весни, але їх легко виростити із насіння.

Купуйте молоді кабачки в садовому центрі пізньої весни або посійте насіння кабачків у приміщенні у квітні або травні в горщики з універсальним компостом, що не містить торфу.

Висаджуйте саджанці кабачків у горщик, коли вони стануть досить великими, і висаджуйте молоді рослини на вулицю, коли мине ризик заморозків.

Альтернативно ви можете вирощувати насіння кабачків прямо на відкритому повітрі наприкінці травня чи на початку червня.

Регулярно поливайте кабачки, щоб грунт залишався вологим. Збирайте кабачки, коли вони досягнуть довжини близько 10 см. Якщо залишити кабачки в розмірах, це знизить силу рослини та потенціал плодоношення.

Як виростити насіння кабачка у приміщенні?

Для початку наповніть невеликий горщик універсальним компостом без торфу, що зберігався в теплиці так, щоб він уже був теплим. Добре ущільніть і вдавіть пару насіння з боків у компост.

Потім покрийте насіння кабачків компостом або вермікулітом, який є теплим і легко дренованим і допомагає запобігти гниття молодих саджанців за прохолодних нічних температур.

Замочіть теплою водою та помістіть у розсадник або лоток, накритий прозорою кришкою, при температурі 20°C.

Коли з'являться сходи кабачків, сильніші пересадіть у горщики побільше.

Ослаблені саджанці кабачків викиньте. Вирощуйте в приміщенні доти, доки не будете готові до висадки на відкритому повітрі пізньої весни, після останніх заморозків.

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