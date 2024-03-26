Молодые растения кабачков можно купить в садовом центре поздней весной, но их легко вырастить из семян.

Купите молодые кабачки в садовом центре поздней весной или посейте семена кабачков в помещении в апреле или мае в горшки с универсальным компостом, не содержащим торфа.

Высаживайте саженцы кабачков в горшок, когда они станут достаточно большими, и высаживайте молодые растения на улицу, когда минует риск заморозков.

Альтернативно вы можете выращивать семена кабачков прямо на открытом воздухе в конце мая или начале июня.

Регулярно поливайте кабачки, чтобы почва оставалась влажной. Собирайте кабачки, когда они достигнут длины около 10 см. Если оставить кабачки в размерах, это снизит силу растения и потенциал плодоношения.

Как вырастить семена кабачка в помещении?

Для начала наполните небольшой горшок универсальным компостом без торфа, хранившимся в теплице, так, чтобы он уже был теплым. Хорошо уплотните и вдавите пару семян по бокам в компост.

Затем покройте семена кабачков компостом или вермикулитом, который является теплым и легко дренируемым и помогает предотвратить гниение молодых саженцев при прохладных ночных температурах.

Замочите теплой водой и поместите в рассадник или лоток, накрытый прозрачной крышкой, при температуре 20°C.

Когда появятся всходы кабачков, более сильные пересадите в горшки побольше.

Ослабленные саженцы кабачков выбросьте. Выращивайте в помещении до тех пор, пока не будете готовы к высадке на открытом воздухе поздней весной, после последних заморозков.

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