Секрет вирощування помідорів з чудовим смаком полягає у виборі кращих сортів, правильній посадці та догляді за ними до того, як виникнуть проблеми.

Почніть з перевірених часом порад з вирощування помідорів, щоб ви могли пишатися своїми помідорами цього року.

При вирощуванні в домашніх умовах в ідеальних умовах насіння помідорів проросте через 5-7 днів, а шлях від насіння до готових до посадки розсади займає 6-8 тижнів.

Найкраще садити насіння помідорів у приміщенні приблизно за 4-6 тижнів до останніх очікуваних заморозків, пересадити саджанці помідорів, щоб збільшити кореневу масу, і дати їм час правильно вкоренитися.

Сонячне світло безкоштовне і є одним з найважливіших аспектів вирощування помідорів.

Для отримання хорошого врожаю помідорів і щоб вони були м'ясисті та солодкі – забезпечте рослинам не менше 8 годин сонячного світла на день. У кліматі, де температура регулярно піднімається вище 29 градусів за Цельсієм, забезпечте півтінь.

Помідори мають тенденцію до цвітіння, і плоди можуть не дозріти за високих температур.

Притіняйте рослини помідорів та не накривайте їх. Покриття лише затримує тепло та вологу, створюючи парниковий ефект. Використовуйте сонцезахисні тканини або тонку світлу тканину, що пропускає повітря та сонячне світло.

Обов'язково обрізайте нижнє листя помідорів.

Вони не принесуть плодів, але споживатимуть більше енергії від решти рослини. Але не обрізайте решту рослини помідорів.

Останні новини України:

Як виростити ранню редиску, щоб вона виросла смачною.

Коли і як правильно сіяти насіння перцію на розсаду: хитрощі досвідчених дачників.

Також повідомлялося, у чому потрібно вимочити насіння перед посадкою.