Секрет выращивания помидоров с великолепным вкусом заключается в выборе лучших сортов, правильной посадке и уходе за ними до того, как возникнут проблемы.

Начните с проверенных временем советов по выращиванию помидоров, чтобы вы могли гордиться своими помидорами в этом году.

При выращивании в домашних условиях в идеальных условиях семена помидоров прорастут через 5–7 дней, а путь от семян до готовых к посадке рассады занимает 6–8 недель.

Лучше всего сажать семена помидоров в помещении примерно за 4–6 недель до последних ожидаемых заморозков, пересадить саженцы помидоров, чтобы увеличить корневую массу, и дать им время правильно укорениться.

Солнечный свет бесплатен и является одним из наиболее важных аспектов выращивания помидоров.

Для получения хорошего урожая помидоров и чтобы они были мясистые и сладкие - обеспечьте растениям не менее 8 часов солнечного света в день. В климате, где температура регулярно поднимается выше 29 градусов по Цельсию, обеспечьте полутень.

Помидоры имеют тенденцию к цветению, и плоды могут не созреть при высоких температурах.

Притеняйте растения помидоров и не накрывайте их. Покрытие лишь задерживает тепло и влагу, создавая парниковый эффект. Используйте солнцезащитные ткани или тонкую светлую ткань, пропускающую воздух и солнечный свет.

Обязательно обрезайте нижние листья помидоров.

Они не принесут плодов, но будут потреблять больше энергии от остального растения. Но не обрезайте остальную часть растения помидоров.

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