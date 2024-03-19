"ПриватБанк" один з найпопулярніших банків, але навіть він може розчарувати своїх клієнтів. Скарг на роботу "ПриватБанку" стає все більше. Найчастіше українці скаржаться на безпідставне закриття рахунків. Але з'являються й інші проблемні ситуації. Нещодавно клієнт "ПриватБанк" на сайті Мінфін розповів, що у нього перестали здійснюватись платежі через онлайн.

Клієнт "ПриватБанк" поділився, що не може здійснити онлайн-платежі. Тому він звернувся за поясненнями до банку. "ПриватБанк" просто морозився і його оператори розповідали про проблеми з інтернет магазинами. Але з картки іншого банку операція покупки через онлайн пройшла успішно. Тому проблема точно не в магазинах. З лімітами по картці теж проблем немає.

Єдине, що тимчасово допомогло клієнту "ПриватБанк" — це створення нової картки в Приват24, за порадою оператора.

"Але знову ця дичина. Платежі не проходять. Доводиться гроші заганяти на картку іншого банку на оплату. Проблема лише з моїми картами у приваті. Проблем у банкоматі, оплати офлайн – немає", - додав клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" у свою чергу відповіли, що для вирішення проблеми потрібно вказати номер телефону у додатку "Приват24". Підтвердити номер телефону в новій версії "Приват24" можна, перейшовши в меню: Фото — Керування — Профіль — Додати контакт (Мобільний номер). Після підтвердження номеру труднощів не виникатиме.

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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