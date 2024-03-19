Клиент "ПриватБанк" поделился, что не может совершить онлайн-платежи на протяжении нескольких лет.

"ПриватБанк" один из самых популярных банков, но даже он может разочаровать своих клиентов. Жалоб на работу "ПриватБанка" становится все больше. Чаще украинцы жалуются на безосновательное закрытие счетов. Но возникают и другие проблемные ситуации. Недавно клиент "ПриватБанк" на сайте Минфин рассказал, что у него перестали производиться платежи через онлайн.

Клиент "ПриватБанк" поделился, что не может совершить онлайн-платежи. Поэтому он обратился за разъяснениями в банк. ПриватБанк просто морозился и его операторы рассказывали о проблемах с интернет магазинами. Но с карты другого банка операция покупки через онлайн прошла успешно. Потому проблема точно не в магазинах. С лимитами по карточке тоже проблем нет.

Единственное, что временно помогло клиенту "ПриватБанк" - это создание новой карты в Приват24, по совету оператора.

"Но опять эта дичь. Платежи не проходят. Приходится деньги загонять на карту другого банка на оплату. Проблема только с моими картами в привате. Проблем в банкомате, оплаты офлайн - нет", - добавил клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" в свою очередь ответили, что для решения проблемы нужно указать номер телефона в приложении "Приват24". Подтвердить номер телефона в новой версии Приват24 можно, перейдя в меню: Фото — Управление — Профиль — Добавить контакт (Мобильный номер). После подтверждения номера трудностей не возникнет.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.