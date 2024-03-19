"ПриватБанк" один из самых популярных банков, но даже он может разочаровать своих клиентов. Жалоб на работу "ПриватБанка" становится все больше. Чаще украинцы жалуются на безосновательное закрытие счетов. Но возникают и другие проблемные ситуации. Недавно клиент "ПриватБанк" на сайте Минфин рассказал, что у него перестали производиться платежи через онлайн.
Клиент "ПриватБанк" поделился, что не может совершить онлайн-платежи. Поэтому он обратился за разъяснениями в банк. ПриватБанк просто морозился и его операторы рассказывали о проблемах с интернет магазинами. Но с карты другого банка операция покупки через онлайн прошла успешно. Потому проблема точно не в магазинах. С лимитами по карточке тоже проблем нет.
Единственное, что временно помогло клиенту "ПриватБанк" - это создание новой карты в Приват24, по совету оператора.
"Но опять эта дичь. Платежи не проходят. Приходится деньги загонять на карту другого банка на оплату. Проблема только с моими картами в привате. Проблем в банкомате, оплаты офлайн - нет", - добавил клиент "ПриватБанк".
В "ПриватБанке" в свою очередь ответили, что для решения проблемы нужно указать номер телефона в приложении "Приват24". Подтвердить номер телефона в новой версии Приват24 можно, перейдя в меню: Фото — Управление — Профиль — Добавить контакт (Мобильный номер). После подтверждения номера трудностей не возникнет.
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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.
Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.