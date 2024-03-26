Коли ви випадково впустили телефон, багато може піти не так, і одна з проблемних ситуацій - смартфон не включається.

Що ж, ця проблема після падіння телефону може здатися складною, але існує декілька простих порад та рішень.

Рухаємось далі!

Отже, якщо після падіння телефон не включається, перше, що вам потрібно зробити, це зарядити пристрій, якщо iPhone, що впав, не включається. Просто підключіть пристрій до зарядного пристрою.

Якщо після падіння телефону, як і раніше, можете використовувати кнопки пристрою, спробуйте примусово перезавантажити пристрій, щоб перевірити, чи увімкнеться пристрій.

Якщо після падіння телефон не вмикається, Ви можете розглянути можливість підключення пристрою до iTunes, якщо iPhone впав і не вмикається. Просто підключіть пристрій до комп'ютера та відкрийте iTunes.

Також можливо, що у вашого телефону iPhone можуть виникнути апаратні проблеми через падіння. У цьому випадку не варто намагатися полагодити зламаний iPhone самостійно.

Рекомендується доставити телефон у ремонтну майстерню, де досвідчений технік зможе перевірити пристрій на предмет пошкоджень обладнання і полагодити його.

Крім того, після падіння телефону ви можете отримати офіційну допомогу від служби підтримки Apple.

Якщо Ваш пристрій є відносно новим і на нього поширюється гарантія, зверніться за допомогою до служби підтримки.

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