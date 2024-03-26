Что ж, эта проблема после падения телефона может показаться сложной, но существует несколько простых советов и решений.
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Итак, если после падения телефон не включается, первое, что вам нужно сделать, это зарядить устройство, если упавший iPhone не включается. Просто подключите устройство к зарядному устройству.
Если вы после падения телефона по-прежнему можете использовать кнопки устройства, попробуйте принудительно перезагрузить устройство, чтобы проверить, включится ли оно.
Если после падения телефон не включается Вы можете рассмотреть возможность подключения устройства к iTunes, если iPhone упал и не включается. Просто подключите устройство к компьютеру и откройте iTunes.
Также вероятно, что у вашего телефона iPhone могут возникнуть аппаратные проблемы из-за падения. В этом случае не стоит пытаться починить сломанный iPhone самостоятельно.
Рекомендуется доставить своей телефон в ремонтную мастерскую, где опытный техник сможет проверить устройство на предмет повреждений оборудования и починить его.
Кроме того, после падения телефона вы можете получить официальную помощь от службы поддержки Apple.
Если ваше устройство относительно новое и на него еще распространяется гарантия, обратитесь за помощью в службу поддержки.
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