Щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку на 19 березня, ставте маленькі цілі, але ставте і великі.

Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із гороскопом на 19 березня.

Цього дня запитайте себе: що ви робите, щоб допомогти іншим, але маєте робити для себе?

Намагайтеся сьогодні не діяти імпульсивно, а живіть у своїй правді.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 19 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Доторкніться свого прекрасного розуму.

Іноді ви вважаєте, що інші розуміють, що ви інтуїтивно відчуваєте.

Але це завжди так. Ваше сприйняття речей є унікальним.

Використовуйте його більше. Це послужить вам добру службу і направить вас у правильному напрямку.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Місяць.

Зараз все неясно, і тому у вас сильне почуття тривоги щодо майбутнього.

Постарайтеся не надто турбуватися про майбутнє. Це тільки посилить ваші страхи і послабить вашу здатність бачити речі такими, якими вони є.

Допоможе зосередженість зараз.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дурень

Ви забігаєте вперед, але все не повинно відбуватися одразу.

Повірте, що час для всього буде ідеальним.

Ви повинні відпустити те, що, на вашу думку, станеться, і зосередитися на тому, що відбувається перед вами.

Ви не можете залежати від майбутнього, але ви можете змінити ситуацію, роблячи все можливе зараз.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Справедливість

Дивно, як одна річ може зруйнувати все.

Коли ви хочете чогось, будьте більш свідомі того, що ви кажете, що робите і куди витрачаєте свій час.

Існує пряма кореляція між дією та результатами, але іноді навіть логіка не піддається логіці, а іноді результату не буває, бо всі речі не збігаються.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Трапляються випадки, коли доводиться відмовитися від пропозиції.

Просто тому, що вам хтось подобається, і він відчуває те саме, що й ви, все може бути не так.

Можливо, ви вже знаєте, що є причина, через яку ваше серце не повністю вкладене. Краще сказати "ні", ніж тягнути людину за собою.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений.

Ви не робите те, що хочете, тому що жертвуєте часом заради іншого.

Однак ви можете довести справу до мучеництва, а це не те, чого ви хочете або чогось потребуєте.

Встановіть тимчасовий ліміт на те, як довго ви відкладатимете свої власні цілі та амбіції. Розумно мати обмеження і зовсім не егоїстично знати, коли поставити себе на перше місце.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Ви починаєте щось нове. У вас є те, чого ви хочете. Ви не тільки можете це побачити, а й відчути це своїм серцем. Це ваш час, щоб сяяти.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

У житті завжди є уроки та випробування. Кожен момент супроводжується вибором, який ви маєте зробити і який рухає вас у певному напрямку. Який шлях ви сподіваєтесь пройти сьогодні?

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Щоб усе сталося, потрібен час. Ви думали, що це буде зроблено вже зараз, але є причиною затримки. Натискайте, якщо потрібно, але якщо немає обхідного шляху, повірте, що це для вищого блага.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Мудрість – це дар. Ви завжди можете накопичити знання, але коли ваша інтуїція підказує вам щось, розуміння виходить від вищої сили, яка поплескує вас по плечу, щоб допомогти побачити те, що ви пропустили.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Немає причин поспішати вперед. Можливо, вам не сподобається, наскільки незручно витрачати багато часу, щоб розібратися в суті цього питання. Проте добрі речі справді приходять до тих, хто чекає.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Підкоригуйте правила. Можливо, ви перебуваєте на роздоріжжі, де те, що працювало в минулому, більше не приносить вам користі зараз. Внесіть коригування, щоб побачити, наскільки покращаться результати.

Читайте також:

Які знаки Зодіаку можуть бути самотніми у 2024 році: астрологи склали топ-4

Гороскоп для Тельця на 2024 рік: отримайте цінну інформацію від астрологів

Гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.