Люди доводять відсутність споживання світла, але їм продовжують нараховувати середній довоєнний тариф і виставляти борги.

Українці все більше подають в суд через неправильні платіжки за комуналку. Зокрема, українцям надходять зайві рахунки за електроенергію. Часто нарахування стосуються будинків чи квартир, що були зруйновані внаслідок атаки рф. Що потрібно робити, щоби не платити "ліві" суми за комуналку.

У енергокомпаніях заявляють, що при вчасному поданні показань не виникає проблем. У випадку, коли клієнт не передає свідчення у встановлені терміни, нарахування здійснюється за середньодобовим споживанням.

Проте, за даними "Мінфін", деякі енергокомпанії залишають за собою право нараховувати платежі споживачам не на основі показань лічильників, а за власною формулою. У таких випадках клієнтам доводиться звертатися до контролюючих органів та судів для захисту своїх прав.

Людям, чиї будинки було зруйновано, у ДТЕК "Київські електромережі" пропонують пройти окрему процедуру. Рекомендується:

Зв'язатися з оператором системи розподілу (ОСР) через Центр обслуговування клієнтів або за допомогою електронних сервісів.

Надати довідку (копію) від ДСНС чи органів місцевого самоврядування про факт руйнування.

Після отримання підтвердженої інформації оператор системи розподілу зробить коригування нарахованих обсягів електроенергії відповідно до останніх фактично зафіксованих показників і передасть нові дані постачальнику електроенергії.

Постачальник, отримавши дані від ОСР, скоригує суму нарахувань та виставить коректний рахунок клієнту.

Якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає, дії повинні бути іншими. Наприклад, у енергокомпанії Yasno рекомендують:

Відключити всі електроприлади та щомісяця передавати одні й ті самі останні зафіксовані показання лічильника.

Звернутися до ОСР та попросити про тимчасове відключення електроспоживання (послуга з відключення та підключення за ініціативою клієнта платна).

Якщо всі вимоги енергетиків було виконано, а нарахування все одно з'явилися на платіжках, можна звертатися до суду.

Джерело: OBOZ.UA

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