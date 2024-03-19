Люди обосновывают отсутствие потребления света, но им продолжают начислять средний довоенный тариф и выставлять долги.

Украинцы все больше подают в суд из-за неправильных платежей за коммуналку. В частности, украинцам приходят лишние счета за электроэнергию. Часто начисления касаются домов или квартир, разрушенных в результате атаки РФ. Что нужно делать, чтобы не платить "левые" суммы за коммуналку.

В энергокомпаниях заявляют, что при своевременном представлении показаний не возникает проблем. В случае, когда клиент не передает показания в установленные сроки, начисление производится по среднесуточному потреблению.

Однако, по данным Минфин, некоторые энергокомпании оставляют за собой право начислять платежи потребителям не на основе показаний счетчиков, а по собственной формуле. В таких случаях клиентам приходится обращаться в контролирующие органы и суды для защиты своих прав.

Людям, чьи дома были разрушены, в ДТЭК "Киевские электросети" предлагают пройти отдельную процедуру. Рекомендуется:

Связаться с оператором системы распределения через Центр обслуживания клиентов или с помощью электронных сервисов.

Предоставить справку (копию) от ГСЧС или органов местного самоуправления о факте разрушения.

После получения подтвержденной информации оператор системы распределения произведет корректировку начисленных объемов электроэнергии в соответствии с последними фактически зафиксированными показателями и передаст новые данные поставщику электроэнергии.

Поставщик, получив данные от ОСР, скорректирует сумму начислений и выставит корректный счет клиенту.

Если в квартире или в доме никто не проживает, действия должны быть другими. К примеру, в энергокомпании Yasno рекомендуют:

Отключить все электроприборы и ежемесячно передавать одни и те же последние зафиксированные показания счетчика.

Обратиться к ОСР и попросить о временном отключении электропотребления (услуга по отключению и подключению по инициативе клиента платная).

Если все требования энергетиков были выполнены, а начисления все равно появились на платежках, можно обращаться в суд.

Источник: OBOZ.UA

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