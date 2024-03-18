Опалювальний сезон закінчиться з останнім днем квітня, до тих пір триває оформлення субсидій на оплату комунальних послуг. Після 1 травня субсидія призначатиметься на неопалювальний період. Він триває з травня по вересень. Відомо, що пенсія за березень вплине на суму субсидії. Про це повідомили в ПФУ.

При призначенні державної допомоги на цей період беруться до уваги доходи за останні два квартали попереднього календарного року, тобто за 2023 рік. У випадку пенсіонерів ситуація відрізняється — для них до доходу враховується виплата пенсії за березень 2024 року.

Доходи членів домогосподарства та членів їх родин впливають на розмір субсидії. Якщо кимось з родини не працює — це повинно мати офіційне обґрунтування, наприклад, навчання, лікування тощо. Непроживання членів домогосподарства також повинно бути окремо підтверджене.

Інформацію про доходи та витрати зазначають у декларації, яку подають разом із заявою для отримання субсидії. Звернімо увагу, що в разі відсутності інформації про дохід у Пенсійному фонді може знадобитися підтвердження деякими довідками.

Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики заявили, що розробляється проєкт абсолютно нового виду субсидій. Йдеться про субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Наразі проєкт має затвердити Уряд.

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