Информация о доходах и расходах указывается в декларации, которую подают вместе с заявлением для получения субсидии.

Отапливаемый сезон закончится с последним днем ​​апреля, до тех пор продолжается оформление субсидий на оплату коммунальных услуг. После 1 мая субсидия будет назначаться на неотапливаемый период. Он длится с мая по сентябрь. Известно, что пенсия за март повлияет на сумму субсидии. Об этом сообщили в ПФУ.

При назначении государственной помощи на этот период учитываются доходы за последние два квартала предыдущего календарного года, то есть за 2023 год. В случае пенсионеров ситуация отличается — для них в доход учитывается выплата пенсии за март 2024 года.

Доходы членов домохозяйства и членов их семей влияют на размер субсидии. Если кем-то из семьи не работает — это должно иметь официальное обоснование, например, обучение, лечение и т.д. Непроживание членов домохозяйства также должно быть подтверждено отдельно.

Информация о доходах и расходах указывается в декларации, которую подают вместе с заявлением для получения субсидии. Обратим внимание, что в случае отсутствия информации о доходе в Пенсионном фонде может потребоваться подтверждение некоторых справок.

Напомним, что в Министерстве социальной политики заявили, что разрабатывается проект совершенно нового вида субсидий. Речь идет о субсидиях на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Теперь проект должен утвердить Правительство.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.